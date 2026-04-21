Após colisão que matou oito, outro acidente deixa dois mortos no Paranoá

Dois homens morreram e uma mulher ficou gravemente ferida após uma colisão entre um carro e uma moto, na noite desta terça-feira (21/4), na DF-250, no Paranoá. O caso ocorre horas depois de outro acidente grave, registrado próximo a Formosa (GO), que deixou oito mortos.

A colisão ocorreu perto da ponte do Rio São Bartolomeu. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), um homem dirigia um Corsa preto. Na moto, estavam uma mulher (na condução) e um homem como passageiro. As identidades das vítimas não foram reveladas até a última atualização desta reportagem.

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Testemunhas relataram que os dois veículos colidiram. No local, os bombeiros encontraram o condutor do carro e o passageiro da moto sem vida. A mulher apresentava quadro de saúde grave. Após receber o atendimento pré-hospitalar e ser estabilizada, foi transportada ao hospital consciente e desorientada.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Civil (PCDF) foram acionadas para o local.

Outra tragédia

Pela manhã, oito pessoas morreram em um acidente de trânsito. Sete delas estavam em uma van que transportava membros de uma mesma família. O grupo retornava para São Paulo após participar do sepultamento de uma parente no município de Buritirama, na Bahia.

As vítimas da van identificadas até o fechamento desta edição são Johnes Rodrigues, de 34 anos, filho da mulher que havia sido velada na Bahia; Onildo Rodrigues, de 36 anos, e Ivan Rodrigues, irmãos e primos das demais vítimas; Jacoeleni Mota, de 36 anos; e Benilde Rodrigues, tia dos familiares. Outras duas vítimas foram confirmadas como sendo os dois motoristas da van, que se revezavam na condução do veículo. O condutor da hora do acidente não havia sido identicado. O outro, João Rodrigues De Oliveira, tinha 53 anos. A oitava vítima, Divina Ferreira, 60, estava no carro de passeio, onde viajava uma família do Distrito Federal.

Toda as vítimas da van eram naturais de Buritirama e residiam em São Paulo.

