Ônibus do Dog do Cangaceiro, em Ceilândia, é consumido pelas chamas

Tradição em Ceilândia, o food-truck do Dog do Cangaceiro ficou completamente destruído após um incêndio consumir o trailer na noite desta terça-feira (21/4). Ninguém ficou ferido.
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Segundo testemunhas, um suposto vazamento de gás teria ocasionado o fogo. Um vídeo obtido pelo Correio mostra as chamas tomando o ônibus, que funciona como trailer. (Veja abaixo).
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Militares do Corpo de Bombeiros dispuseram de quatro veículos, sendo dois equipados com jato d’água, um de resgate e um de apoio, para conter o fogo.
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Por Darcianne Diogo
postado em 21/04/2026 21:56