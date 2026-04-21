InícioCidades DF
Incidente

Ônibus do Dog do Cangaceiro, em Ceilândia, é consumido pelas chamas

Segundo testemunhas, um suposto vazamento de gás teria ocasionado o fogo. Ninguém ficou ferido

Trailer ficou destruído após incêndio - (crédito: P Sul News/Reprodução)
Trailer ficou destruído após incêndio - (crédito: P Sul News/Reprodução)

Tradição em Ceilândia, o food-truck do Dog do Cangaceiro ficou completamente destruído após um incêndio consumir o trailer na noite desta terça-feira (21/4). Ninguém ficou ferido.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo testemunhas, um suposto vazamento de gás teria ocasionado o fogo. Um vídeo obtido pelo Correio mostra as chamas tomando o ônibus, que funciona como trailer. (Veja abaixo).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Militares do Corpo de Bombeiros dispuseram de quatro veículos, sendo dois equipados com jato d’água, um de resgate e um de apoio, para conter o fogo.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 21/04/2026 21:56
SIGA
x