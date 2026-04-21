Rodovia da morte: em dois meses, 13 morreram na BR-020 em acidentes com vans

Em dois meses, treze pessoas morreram em acidentes com vans na BR 020 - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Há pouco mais de dois meses, a BR-020 registrava outra tragédia com cinco mortes. Nesta terça-feira (21/4), um novo episódio: oito pessoas morreram após uma colisão. Em ambas as tragédias, as vítimas estavam em uma van.

Os dois casos têm intervalo exato de dois meses e quatro dias. Em 17 de fevereiro, um acidente entre uma van e um caminhão deixou cinco mortos e 11 feridos, na divisa de Formosa. Os mortos estavam em uma van, que saiu de Santa Rita de Cássia, na Bahia, com destino a Brasília. Na altura de Planaltina, a van colidiu contra o caminhão.

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Nesta terça, a mesma via — em um ponto próximo do acidente ocorrido em fevereiro — voltou a ser palco de uma tragédia. Dessa vez, oito mortos. Sete deles estavam em uma van que transportava membros de uma mesma família. O grupo retornava para São Paulo após participar do sepultamento de uma parente no município de Buritirama, na Bahia. O motorista de uma caminhonete morreu.

Essas são as vítimas que estavam na van: Johnes Rodrigues, Jacoeleni Mota, Benilde Rodrigues, Ivan Rodrigues e Onildo Rodrigues (esses dois últimos são irmãos e primos dos demais. Todos são sobrinhos de Benilde) (foto: Reprodução/Buritirama TV)

Segundo informações colhidas junto a familiares e autoridades, entre as vítimas que estavam no utilitário estão:

Johnes Rodrigues (34 anos), filho da mulher que havia sido velada e enterrada pela família na Bahia;

Onildo Rodrigues (36 anos) e Ivan Rodrigues (idade não informada), irmãos e primos das demais vítimas;



Jacoeleni Mota (36 anos), familiar que também estava no veículo;

Benilde Rodrigues (idade não informada), tia das outras vítimas identificadas.



Todos os citados eram naturais de Buritirama e moravam em São Paulo. Outras duas pessoas que estavam na van ainda não foram identificadas oficialmente pelos órgãos de medicina legal. A oitava vítima da tragédia era ocupante do veículo Fiat Toro, que também se envolveu na colisão múltipla.

A investigação conduzida pela 2ª DP de Formosa aguarda agora o resultado dos laudos periciais realizados no local do acidente e nos veículos envolvidos. Os exames devem ajudar a esclarecer a dinâmica do sinistro, ocorrido às 5h40 desta terça-feira (21/4), quando a van teria invadido a pista contrária.

