Presidente do BRB comemora aprovação de aporte de R$ 8,8 bi: "Novo momento"

"Isso significa mais um passo que o BRB está dando para ter a solidez que já teve antes", declarou. - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press. Nelson Souza, presidente do BRB .. o entrevistado do CB.Poder. Na bancada: Carlos Alexandre e Sibele Negromonte.)

O presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson de Souza, comemorou a aprovação do aporte de R$ 8,8 bilhões para a entidade. Em entrevista ao CB.Poder, nesta quarta-feira (22/4), ele avaliou que o banco vive um novo momento e que o aumento de capital é necessário para a retomada das operações.

"Isso significa mais um passo que o BRB está dando para ter a solidez que já teve antes", declarou. Uma da alternativas para viabilizar o capital é o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), já citado pelo presidente, além de imóveis e participação em ações de empresas do GDF.

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A integralização de R$ 8,8 bilhões foi aprovada na manhã desta quarta, por meio de Assembleia Geral Extraordinária (AGE).

A reunião acontece dois dias após o comunicado de que o banco fechou negócio com a empresa gestora de ativos independente, Quadra Capital, para a estruturação de um fundo de investimentos para a transferência de ativos recebidos do Master.

A operação, no valor de R$ 15 bilhões, será composta por uma parcela à vista, de até R$ 4 bilhões, e outra remanescente de cotas subordinadas.