Colisão entre carro e moto deixa uma mulher ferida no Lago Norte

Colisão entre carro e moto deixa um ferido no Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma mulher ficou ferida após a colisão entre um VW Gol de cor branca e motocicleta Honda CG 160 de cor preta nesta quarta-feira (22/4), no Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo, Lago Norte. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 6h42, para atender à ocorrência do sinistro de trânsito.

No local, os socorristas encontraram os envolvidos que foram atendidos com o protocolo de trauma. Os condutores dos veículos não necessitaram de transporte, mas a passageira da motocicleta apresentava escoriações e foi imobilizada e transportada em estado estável, consciente e orientada para avaliação em uma unidade de saúde da região.

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Ao todo, duas viaturas de socorro do CBMDF foram enviadas para o atendimento. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.