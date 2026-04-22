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SINISTRO DE TRÂNSITO

Colisão entre carro e moto deixa uma mulher ferida no Lago Norte

Passageira da motocicleta apresentava escoriações e foi transportada a uma unidade de saúde da região

Colisão entre carro e moto deixa um ferido no Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Colisão entre carro e moto deixa um ferido no Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma mulher ficou ferida após a colisão entre um VW Gol de cor branca e motocicleta Honda CG 160 de cor preta nesta quarta-feira (22/4), no Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo, Lago Norte. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 6h42, para atender à ocorrência do sinistro de trânsito.

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No local, os socorristas encontraram os envolvidos que foram atendidos com o protocolo de trauma. Os condutores dos veículos não necessitaram de transporte, mas a passageira da motocicleta apresentava escoriações e foi imobilizada e transportada em estado estável, consciente e orientada para avaliação em uma unidade de saúde da região.

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Ao todo, duas viaturas de socorro do CBMDF foram enviadas para o atendimento. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 22/04/2026 12:01
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