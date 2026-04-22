Fiscalização flagra 103 motoristas sob efeito de álcool no feriado

Equipes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) abordaram 1.235 condutores no feriado - (crédito: Divulgação/Detran)

Por Gabriela Cidade*—O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizou ações de fiscalização de sexta-feira (17/4) a terça-feira (21/4) nas regiões do Gama, Águas Claras, Ceilândia, Planaltina, Samambaia, São Sebastião e Taguatinga. Um total de 103 motoristas foram flagrados alcoolizados e 499 infrações foram registradas. Ao todo, o órgão abordou 1.235 condutores.

Além disso, os agentes autuaram 68 motoristas sem habilitação, 66 por conduzirem veículos com escapamento irregular, 20 por sistema de iluminação alterado e outras 242 infrações diversas.

Um condutor apresentou alta concentração de álcool acima do limite legal, configurando crime, e foi levado à delegacia. Outro caso, em Taguatinga, é de um motorista que tentou escapar da blitz e conduzia uma moto com luzes estroboscópicas, equipamento proibido.

Em Ceilândia, no sábado (18/4), outro condutor foi flagrado sem habilitação e com escapamento alterado dirigindo uma motocicleta com registro de 490 multas de trânsito e R$ 123 mil em débito.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) , qualquer concentração de álcool acima de 0,34mg/L configura crime de trânsito e o motorista será encaminhado à delegacia. para responder ao crime de embriaguez ao volante.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel