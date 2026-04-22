GDF promove operação de acolhimento em Águas Claras nesta quinta-feira

GDF promove ação de acolhimento a pessoas em situação de rua em Águas Claras nesta quinta-feira - (crédito: Agência Brasília)

*Por Beatriz Ocke

Nesta quinta-feira (23/4), o Governo do Distrito Federal (GDF) oferece acolhimento e assistência social à população em situação de rua em 13 endereços diferentes em Águas Claras. Serão ofertados serviços nas áreas da saúde e da educação, além de orientação acerca do cuidado com animais domésticos e benefícios como deslocamento interestadual.

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Durante a ação, um auxílio de R$ 600 será oferecido aos que não possuem condições de pagar o aluguel. Programas de qualificação profissional, vagas em abrigos e cadastro para unidades habitacionais também estarão à disposição dos cidadãos em situação de rua.

Com previsão de início para às 9h, a operação é coordenada pela Casa Civil e conta com o envolvimento das secretarias Desenvolvimento Social (Sedes-DF), de Saúde (SES-DF), de Educação (SEEDF), de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), de Segurança Pública (SSP-DF), de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) e de Justiça e Cidadania (Sejus-DF). Também participam Serviço de Limpeza Urbana (SLU), da Novacap, da Codhab, do Detran-DF, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e do Conselho Tutelar.

Ao final do atendimento, o DF legal irá realizar o desmonte das estruturas improvisadas pelas pessoas em situação de rua e o transporte dos pertences para o local regular indicado pelo ocupante atendido. Em caso de local indefinido, o governo levará os objetos pessoais ao depósito da pasta, no SIA Trecho 04, Lotes 1380/1420, para retirada em até 60 dias, sem qualquer custo para o responsável.

No decorrer da semana, abordagens sociais e atendimentos serão realizados pelas secretarias nos locais a fim de compreender as demandas à serem atendidas.

Confira aqui os pontos de ação em Água Claras para quinta (23/4)

· Área verde entre a linha do metrô e o Colégio Leonardo da Vinci;

· Rua 25 Sul;

· Av. Boulevard Sul, entre as ruas 21 Sul e 20 Sul;

· Rua 21, próximo à Praça Quero Quero;

· Praça da Caesb, próximo ao Parque Ecológico de Águas Claras;

· Av. Boulevard Norte, entre as ruas 16 e Buriti;

· Av. Boulevard, próximo à Estação Arniqueiras;

· Avenida das Araucárias nº 4530, Marquise Artes Claras;

· Cruzamento da Rua Ipê Amarelo com a Rua 07 e a Av. Boulevard Sul;

· Quadra 301, Praça das Gaivotas;

· Quadra 301, Alameda Gravata — próximo ao Restaurante Fornassa;

· Quadra 301, Conjunto A, Av.

· Parque Águas Claras nº 695;

· Avenida Flamboyant Norte, lateral do condomínio Top Life

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado