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Presidente do BRB cita medidas para garantir empréstimo do FGC

Nelson de Souza defende obtenção de empréstimo Fundo Garantidor de Créditos ou consórcio de bancos para obtenção do aporte financeiro

Segundo o presidente, uma das garantias para o empréstimo deve ser a própria dívida ativa do GDF - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Segundo o presidente, uma das garantias para o empréstimo deve ser a própria dívida ativa do GDF - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Após a aprovação do aporte de R$ 8,8 bilhões para o Banco de Brasília, o presidente da instituição, Nelson de Souza, explicou alternativas de emissão de ações para chegar a esse valor. A declaração ocorreu nesta quarta-feira (22/4), horas após a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) aprovar a medida, em entrevista ao CB.Poder. 

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A prioridade, segundo Souza, é a obtenção de empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC), alternativa já defendida pelo presidente, ou ao consórcio de bancos. O valor do aporte deve ser de R$ 6,6 bilhões. “Já resolveria sem precisar de outra ação”, comenta. 

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Segundo o presidente, uma das garantias para o empréstimo deve ser a própria dívida ativa do GDF, avaliada em cerca de R$ 52 bilhões. Nelson citou ainda sete dos nove imóveis do governo distrital para o socorro financeiro. A Serrinha do Paranoá foi retirada da lista. 

“O que nós estamos pegando são imóveis que estão livres de qualquer coisa”, defendeu. Os ativos da CEB e Caesb também podem ser utilizados na garantia. O presidente cita ainda a venda de participação de subsidiárias do banco, como BRB Card e BRB Seguros. 

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Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

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Por Gabriella Braz
postado em 22/04/2026 14:52 / atualizado em 22/04/2026 14:53
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