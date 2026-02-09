GDF promove atendimento para população de rua do Plano Piloto

O Governo do Distrito Federal (GDF) atenderá 15 endereços para o acolhimento multidisciplinar de pessoas em situação de rua. A ação terá início às 9h desta terça-feira (10/2) e segue até quarta (11/2), com objetivo de orientar a população com relação a vagas em abrigos, programas de qualificação profissional, como o RenovaDF, e o cadastro para unidades habitacionais. Também será oferecido auxílio excepcional de R$ 600 para aqueles que não podem pagar aluguel.
Os serviços também englobam atendimento médico, educacional, assistência social, orientação sobre cuidados com animais domésticos e benefícios como deslocamento interestadual gratuito. Após as ações, a DF Legal irá desmontar as estruturas das pessoas em situação de rua, com transporte de seus pertences para local regular. Se for necessário, o GDF levará os objetos pessoais ao depósito da pasta, no SIA Trecho 04, Lotes 1380/1420, para retirada em até 60 dias sem custo.
A ação, coordenada pela Casa Civil, é um resultado do mapeamento dos locais de atendimento, realizado pelas secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), Saúde (SES-DF), Educação (SEE-DF), Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), Segurança Pública (SSP-DF), Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) e Justiça e Cidadania (Sejus-DF). Também participam o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Novacap, Codhab, Detran-DF, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Conselho Tutelar.
Confira os pontos de atendimento no Plano Piloto:
Hemocentro, em frente à SQN 302
601 Norte
L2, na altura da 602 Norte, abaixo do Serpro
SGAN 604, fundos do Hospital Universitário de Brasília
SGAN 606, em frente à Associação dos Docentes da UnB
SGAN 608, no estacionamento do colégio CNEC
L3 Norte, altura da 611 e adjacências
Setor Comercial Sul
Torre de TV, subsolo
SHIGS 703/704
Centro Pop
Área verde entre o colégio Serios e o Aeroclube
SGAS 902
SGAS 904
Vias W5 e W4, extensão da 903 a 905/ 702 a 705
