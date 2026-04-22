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Brasília Game Hub em potencial de R$ 35 milhões de investimentos em um ano

Comemoração do aniversário do polo de exportação de games acontecerá nesta quinta-feira (23) na Asa Norte

Empresa comemora mais uma no de atividades com evento - (crédito: Foto: divulgação/Brasília Game Hub)
Empresa comemora mais uma no de atividades com evento - (crédito: Foto: divulgação/Brasília Game Hub)

Por Gabriela Cidade*

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O Brasília Game Hub, polo de exportação de games, realizará nesta quinta-feira (23/4) a celebração de aniversário de um ano da empresa, com um balanço que inclui R$ 35 milhões em potencial de investimento e 14 estúdios incubados, recebendo apoio para se desenvolverem no mercado. O evento comemorativo acontece a partir das 14h na CLN 305 da Asa Norte, bloco C.

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Com apoio da Secretaria de Ciência, Inovação e Tecnologia, o Brasília Game Hub coloca como meta para o próximo ciclo a expansão para 20 estúdios e a realização de uma semana exclusiva de networking com 30 investidores globais.

A organização tem a intenção de transformar Brasília no maior polo de exportação de games da América Latina.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado

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Por Correio Braziliense
postado em 22/04/2026 14:28
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