Brasília Game Hub em potencial de R$ 35 milhões de investimentos em um ano

Empresa comemora mais uma no de atividades com evento - (crédito: Foto: divulgação/Brasília Game Hub)

Por Gabriela Cidade*

O Brasília Game Hub, polo de exportação de games, realizará nesta quinta-feira (23/4) a celebração de aniversário de um ano da empresa, com um balanço que inclui R$ 35 milhões em potencial de investimento e 14 estúdios incubados, recebendo apoio para se desenvolverem no mercado. O evento comemorativo acontece a partir das 14h na CLN 305 da Asa Norte, bloco C.

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Com apoio da Secretaria de Ciência, Inovação e Tecnologia, o Brasília Game Hub coloca como meta para o próximo ciclo a expansão para 20 estúdios e a realização de uma semana exclusiva de networking com 30 investidores globais.

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A organização tem a intenção de transformar Brasília no maior polo de exportação de games da América Latina.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado