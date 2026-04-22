Caixa anuncia linha de crédito para agricultura familiar no DF

Vieira: "A nossa intenção é gerar esse estímulo na economia local melhorando também a vida dessas pessoas" - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Caixa Econômica Federal prepara o lançamento de uma nova linha de microcrédito voltada à agricultura familiar no Distrito Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento (Ride). A medida foca em famílias que garantem o abastecimento de gêneros alimentícios em Brasília.

A nova linha foi antecipada pelo presidente da instituição, Carlos Vieira, durante participação no programa CB Poder desta quarta-feira (22/4). De acordo com o executivo, o crédito será oferecido com taxa de juros de 0,5% ao ano. Nos casos em que houver utilização de recursos de fundos constitucionais, os produtores ainda poderão obter um bônus de adimplência, reduzindo em até 25% o valor total da dívida.

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A avaliação da Caixa é que o programa poderá ampliar de forma relevante a capacidade de investimento das famílias rurais, chegando a multiplicar por 2,5 vezes o volume de recursos disponíveis para produção. "A nossa intenção é gerar esse estímulo na economia local melhorando também a vida dessas pessoas", afirmou Carlos Vieira ao jornalistas Denise Rothenburg e Carlos Alexandre de Souza.

O projeto já está em fase final de implementação. O executivo antecipou que cerca de 400 famílias foram previamente identificadas e estarão aptas a acessar o crédito logo após o lançamento oficial, previsto para ocorrer em até 10 dias.