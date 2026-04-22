Caixa descarta compra de ativos do BRB e detalha análise de propostas

Segundo Vieira, a Caixa foi consultada pelo TCU e prestou esclarecimento - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, afirmou nesta quarta-feira (22/04), em entrevista ao CB.Poder, que a instituição não realizou compra de ativos do Banco de Brasília (BRB). O tema passou a circular em Brasília após questionamentos sobre uma possível negociação entre os bancos.

Segundo Vieira, a Caixa foi consultada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e prestou esclarecimentos formais. “A Caixa não comprou ativo do BRB. Nós fomos perguntados pelo Tribunal de Contas da União e demos uma resposta oficial ao Tribunal dizendo o que tinha acontecido”, disse. Ele explicou que houve o recebimento de proposta envolvendo outras carteiras, incluindo crédito imobiliário vinculado ao Governo do Distrito Federal.

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O presidente afirmou que as análises não avançaram. “Nós recebemos uma oferta por outras carteiras, como uma carteira de crédito imobiliário, mas as análises de due diligence não evoluíram e desistimos”, declarou. Vieira acrescentou que não houve conclusão de operação e que todas as informações foram apresentadas aos órgãos de controle.

Ao comentar o cenário, ele citou uma referência de Machado de Assis para diferenciar o ambiente institucional da prática. “Há o Brasil oficial e o Brasil real. Nem sempre o que é dito institucionalmente se confirma no dia a dia”, afirmou. Segundo ele, a Caixa atua com governança e administra cerca de R$ 4 trilhões em ativos.

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*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves