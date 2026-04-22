InícioCidades DF
ECONOMIA

BRB encerra contrato de R$ 12 milhões e retira o nome do Estádio Mané Garrincha

O contrato de R$ 12 milhões por ano que permitia que o estádio levasse o nome do banco termina nesta quarta-feira (22/4)

BRB encerra contrato com Mané Garrincha, que não levará mais o nome do banco - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
BRB encerra contrato com Mané Garrincha, que não levará mais o nome do banco - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Banco de Brasília (BRB) cancelou o contrato de naming rights de R$ 12 milhões por ano com o Estádio Mané Garrincha, que havia sido rebatizado como Arena BRB em virtude da parceria. A informação havia sido adiantada pelo Blog Drible de Corpo, do jornalista Marcos Paulo Lima no Correio e foi confirmada pelo banco nesta quarta-feira (21/4).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O valor seria repassado da seguinte maneira: R$ 6 milhões fixos e outros R$ 6 milhões em remessas que variariam de acordo com as negociações. Quanto mais eventos, maiores seriam as parcelas. A decisão foi tomada tendo em vista a redução de gastos da instituição, que trabalha para se recuperar do rombo deixado pelas negociações de carteiras falsas do Banco Master. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Concluiu o curso de comunicação social em 1999. Atua no jornal Correio Braziliense desde 2005 e, atualmente, ocupa o cargo de coordenadora de produção.

Por Adriana Bernardes
postado em 22/04/2026 18:10 / atualizado em 22/04/2026 18:18
SIGA
x