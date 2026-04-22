BRB encerra contrato de R$ 12 milhões e retira o nome do Estádio Mané Garrincha

O Banco de Brasília (BRB) cancelou o contrato de naming rights de R$ 12 milhões por ano com o Estádio Mané Garrincha, que havia sido rebatizado como Arena BRB em virtude da parceria. A informação havia sido adiantada pelo Blog Drible de Corpo, do jornalista Marcos Paulo Lima no Correio e foi confirmada pelo banco nesta quarta-feira (21/4).
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O valor seria repassado da seguinte maneira: R$ 6 milhões fixos e outros R$ 6 milhões em remessas que variariam de acordo com as negociações. Quanto mais eventos, maiores seriam as parcelas. A decisão foi tomada tendo em vista a redução de gastos da instituição, que trabalha para se recuperar do rombo deixado pelas negociações de carteiras falsas do Banco Master.
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