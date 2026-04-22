"O banco continuará sendo uma empresa ícone de Brasília", diz Nelson

O presidente afirmou que o cronograma de capitalização do BRB segue mantido. -

Durante participação no programa CB Poder, o presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson de Souza, afirmou que a maior parte dos funcionários da instituição atua alinhada às regras de governança e compliance, mesmo diante de alertas sobre irregularidades em operações recentes.

“A esmagadora maioria dos empregados do BRB tem compromisso com o correto, com a governança e o compliance”, declarou. Segundo ele, houve diversos avisos internos relacionados a riscos em operações envolvendo carteiras de crédito, mas parte desses alertas não foi seguida dentro dos trâmites esperados.

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O presidente destacou que a própria auditoria interna identificou falhas nesse processo. “Tiveram vários alertas sobre esse assunto e não foram seguidos dentro do que cabe em uma boa governança”, afirmou. As inconsistências estariam ligadas, principalmente, à aquisição de carteiras que, ao longo do tempo, perderam qualidade.

Nelson de Souza também reforçou que o banco adotou medidas para encaminhar os achados aos órgãos responsáveis. De acordo com ele, as informações foram enviadas de forma sigilosa à Polícia Federal, ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários, à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal. Ele ressaltou, no entanto, que a avaliação sobre eventual crime não cabe ao banco, mas às autoridades competentes.

Capitalização e balanço

O presidente afirmou que o cronograma de capitalização do BRB segue mantido. Segundo ele, o documento foi inicialmente entregue em 6 de fevereiro e reforçado na última semana, conforme solicitações do órgão regulador. De acordo com o dirigente, a prioridade é garantir a integralização do capital até 29 de maio. “Nós reforçamos na última semana e levamos o plano de capital, conforme solicitado”, disse.

Entre as ações em andamento, Nelson destacou negociações envolvendo o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), além de outras medidas internas que seguem em tratativas. Segundo ele, essas ações podem reduzir a necessidade de captação total estimada anteriormente em cerca de R$ 6,6 bilhões. Já o balanço do segundo semestre de 2025 tem divulgação prevista para 30 de maio. O presidente também reforçou a confiança na instituição e na equipe do banco. Segundo ele, o BRB deve manter sua atuação no Distrito Federal. “O banco continuará sendo uma empresa ícone de Brasília e não vai quebrar”, concluiu.