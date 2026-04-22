Hospital Santa Marta se manifesta sobre paciente internado após ser envenenado

O Hospital Santa Marta informou que adota protocolos rigorosos de segurança assistencial e institucional, alinhados às diretrizes do Ministério da Saúde e da ANVISA - (crédito: HSM/Divulgação)

O Hospital Santa Marta (HSM) emitiu, nesta quarta-feira (22/4), uma nota referente à tentativa de homicídio por envenenamento contra um paciente de 61 anos. A esposa do homem é suspeita do crime. Ela foi presa em flagrante e confessou a autoria.

O caso ocorreu na noite de terça-feira (21/4). Segundo o HSM, durante a assistência, a equipe médica constatou sinais incompatíveis com o quadro de saúde do paciente, o que motivou a adoção imediata dos protocolos de segurança da instituição e o acionamento das autoridades competentes.

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“A Polícia Civil do Distrito Federal foi chamada pelo próprio hospital e realizou a abordagem da acompanhante.” O Correio apurou que ela foi presa em flagrante. Na delegacia, confessou a tentativa de homicídio e alegou que o companheiro havia abusado sexualmente dos dois filhos dela, que já morreram. O caso é investigado pela 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).

“Vale destacar que o Hospital Santa Marta adota protocolos rigorosos de segurança assistencial e institucional, alinhados às diretrizes do Ministério da Saúde e da ANVISA. Esses procedimentos incluem monitoramento clínico contínuo e treinamento permanente das equipes para identificação precoce de qualquer alteração fora do padrão esperado. Em situações atípicas, são imediatamente acionadas medidas como controle de acesso, restrição preventiva de áreas, registro e apuração interna dos fatos, bem como a comunicação às autoridades competentes”, finalizou o hospital.

