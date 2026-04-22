Mulher é presa em hospital do DF após envenenar marido com chumbinho

O caso é investigado pela 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) - (crédito: Vinícius de Melo/Agência Brasília)

Uma mulher de 37 anos foi presa pela Polícia Civil por suspeita de envenenar o marido com chumbinho, em Taguatinga. A vítima, de 61 anos, está internada na unidade de terapia intensiva (UTI) no Hospital Santa Marta.

O fato ocorreu na noite dessa terça-feira (21/4). A polícia soube do ocorrido após a administradora do hospital acionar as equipes para informar que havia encontrado material semelhante a substância venenosa na cavidade oral do paciente, identificado como Manoel Bento.

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A mulher da vítima estava nas dependências do hospital como acompanhante. Após a suspeita, as equipes do hospital interditaram a UTI. Já na unidade, a polícia encontrou material semelhante a chumbinho na bolsa da mulher.

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O Correio apurou que ela foi presa em flagrante. Na delegacia, confessou a tentativa de homicídio e alegou que o companheiro havia abusado sexualmente dos dois filhos dela, que já morreram. O caso é investigado pela 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).