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Após delatar roubo, homem é executado a tiros em Samambaia

Segundo informações preliminares, a vítima teria delatado a autoria de um roubo no Recanto das Emas. O irmão do suposto ladrão teria matado o homem a tiros

Homem foi morto com cinco tiros - (crédito: QAP/Divulgação)
Homem foi morto com cinco tiros - (crédito: QAP/Divulgação)

Uma discussão em Samambaia Sul deixou um homem morto a tiros na noite desta quarta-feira (22/4). O caso é investigado pela Polícia Civil. 

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O fato ocorreu na quadra 125/127. Segundo informações preliminares, a vítima — ainda não identificada — teria delatado a autoria de um roubo no Recanto das Emas. O irmão do suposto ladrão teria ido à Samambaia para "acertar as contas".

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Na discussão, o autor disse que buscaria uma arma de fogo. Ele retornou e efetuou ao menos cinco disparos contra a vítima.

O homem morreu no local. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 22/04/2026 21:08
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