Após delatar roubo, homem é executado a tiros em Samambaia

Uma discussão em Samambaia Sul deixou um homem morto a tiros na noite desta quarta-feira (22/4). O caso é investigado pela Polícia Civil.
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O fato ocorreu na quadra 125/127. Segundo informações preliminares, a vítima — ainda não identificada — teria delatado a autoria de um roubo no Recanto das Emas. O irmão do suposto ladrão teria ido à Samambaia para "acertar as contas".
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Na discussão, o autor disse que buscaria uma arma de fogo. Ele retornou e efetuou ao menos cinco disparos contra a vítima.
O homem morreu no local. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.
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Por Darcianne Diogo
postado em 22/04/2026 21:08