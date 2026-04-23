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Polícia Militar do DF reduz interstício e promove 652 militares

Do total de policiais promovidos, 490 foram beneficiados com a redução do interstício. As promoções foram publicadas em edição extra do Diário Oficial do DF

Polícia Militar do DF promove 652 policiais. Destes, 490 foram beneficiados com redução de interstício - (crédito: PMDF)
Polícia Militar do DF promove 652 policiais. Destes, 490 foram beneficiados com redução de interstício - (crédito: PMDF)

Um total de 652 policiais militares do Distrito Federal foram promovidos nesta semana. Destes, 490 foram beneficiados com a redução do interstício entre promoções autorizado pelo Governo do Distrito Federal (GDF). Sem a redução, seriam realizadas apenas 162 promoções. 

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As promoções foram publicadas em edição extra do Diário Oficial do DF (DODF), que saiu na noite de quarta-feira (22/4). Entre os oficiais, foram efetivadas 287 promoções com redução de interstício, beneficiando outros 210 militares. Entre as praças, foram registradas 365 promoções com redução, alcançando mais 280 policiais militares.

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Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que as promoções vão contribuir para a eficiência da atividade policial: "A medida reforça o compromisso da PMDF com a valorização da carreira policial militar, reconhecendo o mérito, a dedicação e o tempo de serviço dos integrantes da Corporação. As promoções impactam diretamente na motivação da tropa e no fortalecimento institucional, refletindo na melhoria contínua dos serviços prestados à população do Distrito Federal".

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 23/04/2026 14:10
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