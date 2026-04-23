Abandonado há mais de 20 anos, Ginásio de Samambaia é revitalizado

Os moradores de Samambaia passaram a contar, nesta quinta-feira (23/4), com o Ginásio de Esportes da região revitalizado. O espaço, que estava abandonado há mais de duas décadas, foi reformado e devolvido à comunidade com estrutura moderna e ampliada para atender não apenas práticas esportivas, mas também atividades culturais e sociais.

Em cerimônia realizada para a entrega pela manhã, a governadora Celina Leão destacou a relevância do equipamento para a região. “Estamos entregando uma quadra coberta que ficou abandonada por mais de 20 anos. Hoje, ela volta para a comunidade totalmente reformada, desde os banheiros até a iluminação em LED, permitindo o uso noturno. É motivo de muito orgulho”, afirmou.

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Celina também ressaltou o papel multifuncional do espaço. Segundo ela, o ginásio deve servir como ponto de encontro da comunidade, abrigando atividades como dança, eventos culturais e ações voltadas à terceira idade. “Esses espaços não são apenas para o esporte. São salões comunitários, onde a população pode se reunir, celebrar e também ser atendida em diversas iniciativas”, disse.

"Precisamos continuar avançando, equipando melhor esses espaços e garantindo acesso à população”, pontuou.

Celina entrega ginásio de Samambaia revitalizado (foto: Beatriz Mascarenhas/CB/DA Press)

O secretário de Esporte e Lazer, Rafael Oliveira, enfatizou o impacto social da entrega. “O esporte não é apenas lazer. Ele é uma ferramenta para alcançar crianças e jovens, oferecendo oportunidades e afastando-os da criminalidade”, destacou o secretário.

A governadora também aproveitou a ocasião para anunciar iniciativas voltadas à geração de emprego, incluindo o uso da mão de obra do sistema prisional em obras públicas. Segundo ela, o objetivo é garantir ocupação e qualificação profissional. “Nada pela metade, gente. Aqui é tudo por inteiro”, declarou, ao defender a aprovação de projeto de lei que cria o fundo rotativo penitenciário.

A revitalização do ginásio integra um conjunto de ações do Governo do Distrito Federal voltadas à recuperação de equipamentos públicos e ao fortalecimento das políticas de esporte, lazer, e inclusão social nas regiões administrativas.