InícioCidades DF
Prisão

Homem é preso após atirar em motoristas e ameaçar policias em Ceilândia

Além da detenção do homem, a polícia ainda apreendeu três armas de fogo, munições, rádios comunicadores e R$ 6 mil em espécie. O homem segue sendo investigado pela polícia

Os itens, assim como o suspeito, foram conduzidos à delegacia para o prosseguimento das investigações - (crédito: Reprodução/PMDF)
Os itens, assim como o suspeito, foram conduzidos à delegacia para o prosseguimento das investigações - (crédito: Reprodução/PMDF)

Durante a madrugada da última terça-feira (21/4), um homem foi preso em flagrante após disparar uma arma de fogo contra dois motoristas de aplicativo e ameaçar policiais durante uma briga na EQNM 26, em Ceilândia.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Equipes do 8° batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foram acionadas por vizinhos. Ao chegar no local, a equipe encontrou cinco estojos de munição 9mm já deflagradas no chão em frente à casa do suspeito. Durante o cerco, o homem ameaçou os policiais e retornou para dentro da casa fazendo ainda mais ameças. Segundo informações passadas pelos vizinhos à corporação, o homem estava alcoolizado durante toda a ação. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A polícia informou que havia a possibilidade de ter vítimas no interior da casa e solicitou o apoio de mais agentes de segurança para a realização de uma entrada tática no imóvel. Assim que a polícia entrou na casa, o suspeito ofereceu resistência. Segundo a polícia, devido à resistência, foi necessária a utilização de arma de choque para conter o suspeito. 

Após a imobilização, o homem foi levado ao hospital para avaliação médica. Assim que os exames foram concluídos, ele foi conduzido à 15ª DP (Ceilândia Centro), sendo autuado por por porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio.

Na busca realizada pela polícia dentro da casa do indivíduo, três armas de fogo foram apreendidas, sendo dos calibres 9mm, .380 e .22. Além disso, diversas munições, rádios comunicadores, objetos de valor e R$ 6 mil em espécie também foram recolhidos pela polícia. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 23/04/2026 10:18
SIGA
x