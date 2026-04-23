Região do Jardins Mangueiral ficará sem água nesta quinta (23/4)

A Caesb conta com 28 mil usuários do serviço gratuito - (crédito: Pedro Ventura/Agencia Brasilia)

Região do Jardins Mangueiral terá o fornecimento de água interrompido nesta quinta-feira (23/4), das 8h às 17h. A interrupção será realizada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), para melhoria e manutenção no sistema de abastecimento da cidade.

A intervenção no sistema vai atingir todas as quadras do Jardins Mangueiral. Os imóveis residenciais, comerciais e industriais com caixa d’água abastecida não serão afetados durante a execução dos serviços.

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A normalização do fornecimento de água ocorrerá de forma gradativa, após a conclusão dos trabalhos de manutenção. A Caesb reforça que todo cliente deve ter a caixa d’água com capacidade correspondente ao consumo médio diário, conforme estabelece o artigo 50 da Resolução nº 14, de 27 de outubro de 2011, da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa).

Durante a execução do serviço, a orientação da companhia é para que a população faça consumo consciente de água, uma vez que o volume utilizado individualmente impacta diretamente o abastecimento coletivo.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 115.