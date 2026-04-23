Dia de São Jorge reúne fé e tradição em Catedral de Taguatinga - (crédito: Ana Carolina Alves/CB/DA Press)

Esta quinta-feira (23/4) é dia de celebrar São Jorge, santo considerado padroeiro de cavaleiros, soldados, escoteiros, esgrimistas e arqueiros. Tradicionalmente representado montado a cavalo enquanto derrota um dragão, ele simboliza, para os religiosos, coragem, fé e proteção diante das adversidades.

A data é marcada por uma devoção que atravessa diferentes tradições dentro do cristianismo. “São Jorge é um dos santos mais devotados, tanto na Igreja do Oriente quanto na do Ocidente. Eu morei na Síria e visitei igrejas também no Líbano, na Grécia e na Turquia. Em todas elas, sem exceção, havia uma imagem ou representação de São Jorge”, afirmou o Monsenhor Brasil, um dos responsáveis pela Catedral São Jorge e Santo Expedito, localizada em Taguatinga.

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Segundo ele, apesar da forte devoção popular, o santo passou a ter presença opcional no calendário litúrgico em algumas igrejas. “Isso também ocorre por conta do sincretismo religioso. São Jorge é muito celebrado em outras religiões, inclusive de matriz africana. A Igreja Católica respeita essa devoção, mas, em alguns contextos, ele deixou de ter uma centralidade obrigatória”, explicou.

O religioso destacou o simbolismo da imagem do santo: “Ele representa a força contra o mal e a coragem nas batalhas diárias. Por isso, é visto como protetor e também como intercessor das causas difíceis”.





A programação na Catedral, em Taguatinga, inclui atividades religiosas ao longo de todo o dia, além de momentos de confraternização. “Teremos adoração, confissões, atendimento espiritual durante todo o dia. Às 17h, faremos uma procissão dentro da igreja e missa em honra a São Jorge às 19h, com o Padre Ribamar. Depois, a festa continua com quermesse, comidas típicas e shows da Sanfona Nova e Forró Boys”, detalhou.

Para o Monsenhor, a celebração vai além do aspecto religioso. “A gente passa o ano inteiro em oração, então esses momentos também são importantes para reunir as famílias, trazer alegria e fortalecer a comunidade. É fé, mas também é celebração”, ressaltou.