Campanha solidária TJDFT é prorrogada até a próxima sexta (24/4)

A campanha solidária irá receber doações (produtos e dinheiro) até a próxima sexta - (crédito: Reprodução/TJDFT)

A campanha de doações para bebês Infância Acolhida, promovida pela Rede Solidária Anjos do Amanhã (RSAA), foi prorrogada até a próxima sexta-feira (24/4). O programa é vinculado à 1ª Vara da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Territórios (TJDFT) e visa garantir cuidados básicos para a primeira infância (0 até seis anos).

O projeto abre as portas para doações de itens essenciais para bebês e crianças que vivem em instituições de acolhimento e também para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. Os produtos podem ser entregues na sede da RSSA, no Fórum da Infância e da Juventude — Desembargador Jorge Duarte de Azevedo, na Asa Norte.

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Confira a lista de itens para a doação:

Fraldas nos tamanhos RN, P, M e G

Fórmula infantil para crianças nos primeiros meses de vida

Pomadas antiassaduras

Lenços umedecidos

Produtos de limpeza e higiene para famílias, como: xampu, condicionador, sabonete, papel higiênico, sabão em pó, sabão de coco, amaciante, desinfetante, água sanitária, entre outros.

Além de produtos, o projeto também aceita doações financeiras. As transações devem ser feitas através do pix anjosdoamanha@tjdft.jus.br. Os comprovantes devem ser enviados para o mesmo e-mail cadastrado como chave Pix.