Fé move promessas e relatos emocionam no Morro da Capelinha

A jovem Heloísa Vitória, 14, decidiu subir o morro de joelhos, em oração pelo pai que luta contra os próprios vícios - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA Press)

Nesta Sexta-feira Santa (3/4), o Morro da Capelinha amanheceu com fiéis firmes em suas promessas e orações. Alguns fazem pedidos; outros agradecem pelas graças alcançadas ao longo do último ano. Entre os chamados “pagadores de promessa”, há quem não busque milagres para si, mas para pessoas próximas.

É o caso de Heloísa Vitória Pereira, de 14 anos, que decidiu subir o morro de joelhos, em oração pelo pai. Há mais de dez anos, ele enfrenta uma luta contra os próprios vícios, o que motivou a jovem a fazer a promessa. “Eu amo muito o meu pai. Se pudesse, daria minha vida por ele”, emociona-se a adolescente, com ataduras nos joelhos.

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Nas mãos, ela carrega um terço. As rezas se alternam entre Pai-Nosso e Ave-Maria, enquanto pede pela saúde do pai. Esta é a primeira vez que Heloísa faz o percurso dessa forma. Inicialmente, pensou em subir caminhando, mas decidiu intensificar o sacrifício: desde as 7h, segue em jejum e pretende mantê-lo até o meio-dia.

Entre os fiéis, mães pedem bênçãos e agradecem pela vida dos filhos. Um mês após a recuperação do filho, Tatiane Pacheco, 43, não foi ao Morro da Capelinha para pedir, mas para cumprir uma promessa. Natural da Bahia, ela vive atualmente em Arapoanga e, há pouco mais de 30 dias, orava pela vida do jovem, de 21 anos, que estava entubado após convulsões severas.

Um mês após a recuperação do filho, Tatiane Pacheco, 43, foi ao Morro da Capelinha para cumprir uma promessa (foto: Carlos Vieira )

Após passar por hospitais como o de Base e o Daher, a família enfrentou um período de incertezas. “É muito difícil para uma mãe perguntar a um médico se o seu filho vai sobreviver e receber uma resposta incerta”, relembra. Durante 15 dias, ela manteve uma rotina intensa de orações, pedindo que o filho saísse vivo e recuperado.

Segundo Tatiane, a mudança veio logo após a promessa. No dia seguinte, recebeu a notícia de que o quadro apresentava melhora. “Ele já não estava mais entubado, falava comigo e melhorou de forma progressiva. Por isso, vim pagar minha promessa: caminhei descalça até o Morro da Capelinha e subi o percurso de joelhos”, conta, com proteções nos joelhos.

Mãe de dois filhos, ela diz que duvidou da própria capacidade de cumprir o que prometeu. “Pedi a Deus e a Nossa Senhora pela cura dele. Disse que subiria o morro de joelhos. No dia seguinte, ele já não estava mais entubado”, afirma, emocionada.

Programação – Sexta-feira Santa (3/4)

A tradicional encenação da Via-Sacra no Morro da Capelinha está prevista para o período da tarde, reunindo milhares de fiéis. Ao longo do dia, também são realizadas celebrações religiosas e momentos de oração no local.