Celina Leão diz que GDF vai recorrer de decisão do TJDFT

Solenidade de passagem do comando-geral da Polícia Militar do DF - (crédito: Carlos Silva / CB / D.A Press)

Nesta quinta-feira (23/4), durante a solenidade de passagem de comando da corporação do comandante-geral da PMDF, Rômulo Flávio Mendonça Palhares, a governadora Celina Leão (PP) afirmou que o Governo do Distrito Federal vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) que suspendeu trechos da lei relacionados à capitalização do Banco de Brasília (BRB).

Ainda durante a solenidade, ao ser questionada sobre a expectativa em relação ao empréstimo do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), Celina Leão afirmou que o processo segue dentro do prazo previsto. “Está tudo dentro do cronograma. Existe, inclusive, um cronograma dessas ações”, disse.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Bens públicos

O desembargador Rômulo de Araújo Mendes, do TJDFT, voltou a suspender trechos da lei que trata do socorro ao BRB. A decisão atinge dispositivos que autorizavam o uso de bens móveis e imóveis públicos do Distrito Federal para fortalecer o patrimônio do banco.

A liminar foi assinada na tarde desta quinta-feira (23/4) e atende a um pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), que questiona a constitucionalidade da Lei Distrital nº 7.845/2026. A norma permite ao GDF adotar medidas para reforçar o banco, como a recomposição de capital e o uso de imóveis públicos como garantia em operações financeiras.



