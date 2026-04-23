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Celina Leão diz que GDF vai recorrer de decisão do TJDFT

Governadora afirmou que medida que suspende uso de bens públicos no BRB será contestada e cronograma de ações segue mantido

Solenidade de passagem do comando-geral da Polícia Militar do DF - (crédito: Carlos Silva / CB / D.A Press)
Solenidade de passagem do comando-geral da Polícia Militar do DF - (crédito: Carlos Silva / CB / D.A Press)

Nesta quinta-feira (23/4), durante a solenidade de passagem de comando da corporação do comandante-geral da PMDF, Rômulo Flávio Mendonça Palhares, a governadora Celina Leão (PP) afirmou que o Governo do Distrito Federal vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) que suspendeu trechos da lei relacionados à capitalização do Banco de Brasília (BRB).

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Ainda durante a solenidade, ao ser questionada sobre a expectativa em relação ao empréstimo do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), Celina Leão afirmou que o processo segue dentro do prazo previsto. “Está tudo dentro do cronograma. Existe, inclusive, um cronograma dessas ações”, disse.

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Bens públicos

O desembargador Rômulo de Araújo Mendes, do TJDFT, voltou a suspender trechos da lei que trata do socorro ao BRB. A decisão atinge dispositivos que autorizavam o uso de bens móveis e imóveis públicos do Distrito Federal para fortalecer o patrimônio do banco.

A liminar foi assinada na tarde desta quinta-feira (23/4) e atende a um pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), que questiona a constitucionalidade da Lei Distrital nº 7.845/2026. A norma permite ao GDF adotar medidas para reforçar o banco, como a recomposição de capital e o uso de imóveis públicos como garantia em operações financeiras.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Paulo Gontijo e Carlos Silva
postado em 23/04/2026 18:54
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