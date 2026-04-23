Associação alerta para risco de diluição de minoritários com capitalização do BRB

A Associação Nacional dos Empregados Ativos e Aposentados do Banco de Brasília (ANEABRB) se posicionou contra a aprovação do plano de capitalização da instituição, homologado por meio de uma assembleia geral extraordinária na manhã de quarta-feira (22/4). Segundo a associação, a proposta é “potencialmente dilutiva aos acionistas minoritários, inclusive à ANEABRB, com impactos diretos sobre sua posição acionária e a sua estrutura econômico-financeira”.

Além do posicionamento contrário à decisão, a ANEABRB cancelou as assembleias gerais ordinária e extraordinária que seriam convocadas para 30 de abril. Segundo a entidade, não há condições adequadas para deliberação neste momento. Entre os fatores apontados está a ausência de divulgação completa dos balanços do BRB, o que, na avaliação da associação, compromete a transparência e a capacidade de análise dos associados.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O contexto também inclui os desdobramentos da Operação Compliance Zero, que resultou na prisão do ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa. Para a ANEABRB, o avanço das investigações reforça a “materialização de riscos anteriormente apontados e a existência de irregularidades relevantes sob apuração pelas autoridades competentes”.

Outro ponto central é o processo de aumento de capital em andamento, com janela de subscrição — período para que acionistas atuais exerçam seu direito de preferência na compra de novas ações — prevista até maio. “O fato de que eventual diluição poderá produzir efeitos relevantes, diretos e estruturais sobre o planejamento estratégico, econômico-financeiro e patrimonial da ANEABRB, notadamente no que se refere aos compromissos assumidos no âmbito do Memorando de Entendimentos de 2021, especialmente aqueles relacionados à sustentabilidade da Saúde BRB”, afirmou a nota.

Diante desse cenário, a associação decidiu adiar as assembleias e condicionou a nova data à divulgação dos balanços financeiros completos e à conclusão do processo de capitalização. A ANEABRB afirmou que a medida busca “assegurar condições adequadas para a formulação, apreciação e deliberação do planejamento estratégico e do planejamento orçamentário da ANEABRB, com base em cenário concreto, mensurável e juridicamente estabilizado”.

Em nota, a entidade reforçou que o adiamento é uma medida necessária para preservar a qualidade das decisões e proteger os interesses dos associados. “Reafirma, de forma inequívoca, seu compromisso com a defesa intransigente dos interesses dos associados, com a integridade do processo decisório e com a adoção das melhores práticas de governança, não admitindo a realização de deliberações estruturantes em ambiente de incerteza relevante ou deficiência informacional”, destacou.