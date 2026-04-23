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Violência contra mulher

Foragido do sistema prisional com histórico de violência doméstica é preso

Homem fugiu da cadeira em agosto de 2025. Nesta quinta-feira (23/4), ele foi encontrado pela polícia

Homem havia fugido da polícia, e foi encontrado nesta quinta-feira (23/4) - (crédito: Polícia Civil do Distrito Federal)
Homem havia fugido da polícia, e foi encontrado nesta quinta-feira (23/4) - (crédito: Polícia Civil do Distrito Federal)

A Seção de Atendimento à Mulher da 27ª Delegacia de Polícia prendeu, nesta quinta-feira (23/4), Edmar Brant Feliciano, durante a operação Lar Seguro – Fase V. Contra ele havia mandado de prisão preventiva. O suspeito estava foragido do sistema penitenciário desde agosto de 2025.

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Segundo a Polícia Civil, Edmar descumpriu, em abril deste ano, uma medida protetiva concedida a uma vítima no Recanto das Emas, o que levou à solicitação da prisão. Ele acumula histórico de violência contra mulheres, com registros por ameaça, lesão corporal e perseguição ao longo de mais de 15 anos. Entre os antecedentes, consta uma tentativa de feminicídio, em 2018, também no Recanto das Emas.

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De acordo com as investigações, o suspeito havia deixado o sistema prisional após descumprir condições de saída autorizada e permanecia em local desconhecido. Após diligências, agentes localizaram Edmar em uma área conhecida como Fazenda Velha, em Sobradinho I, onde foi preso.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 23/04/2026 09:16
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