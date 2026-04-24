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SORTEIO

Mega-Sena acumula novamente e prêmio chega a R$ 100 milhões

Próximo sorteio vai acontecer neste sábado (25), às 21h; para garantir a bolada, os apostadores devem acertar as seis dezenas do concurso

É possível comprar 29 casas no Lago Sul com o prêmio total - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo)
É possível comprar 29 casas no Lago Sul com o prêmio total - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo)

Apostadores da capital terão mais uma chance de buscar o prêmio milionário da Mega-Sena. O concurso 2.999, realizado nesta quinta-feira (23/4), não teve ganhador da faixa principal. As seis dezenas sorteadas no evento foram: 09, 24, 26, 38, 45 e 58. O próximo sorteio será realizado neste sábado (25), e o prêmio está acumulado em R$ 100 milhões.

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A modalidade da quina teve 111 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 28.755,27. A quadra registrou 5.741 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 916,43 cada.

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Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis númneros marcados, custa R$ 6.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 24/04/2026 09:51
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