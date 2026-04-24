Lago Sul terá desligamento programado de energia nesta sexta (24)

O intervalo de seis horas estabelecido refere-se à previsão total para a conclusão dos procedimentos técnicos - (crédito: Tania Rêgo/Agencia Brasil)

Endereços da SHIS QI 09, no Lago Sul, ficam sem energia, nesta sexta-feira (24/4). Isso ocorre devido a obras de manutenção e modernização na rede elétrica. Para viabilizar a execução dos trabalhos com segurança, o fornecimento de energia será interrompido, entre as 10h e as 16h.

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A companhia informa que divulga apenas intervenções que impactam mais de 100 consumidores simultaneamente. Nesses casos, os moradores afetados são notificados individualmente sobre o cronograma. O intervalo de seis horas estabelecido refere-se à previsão total para a conclusão dos procedimentos técnicos.

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A distribuidora destaca que, em diversas situações, as equipes finalizam as melhorias antes do prazo estipulado, o que possibilita o restabelecimento da energia elétrica de forma antecipada, sem necessidade de aviso prévio aos residentes.

A Neoenergia reforça que, caso os consumidores identifiquem irregularidades na rede após o período de manutenção ou em situações de emergência, devem entrar em contato com a central de atendimento da empresa por meio do número 116.