Obras no viaduto de Planaltina entram na fase de lançamento das vigas

Guindaste iça as estruturas de concreto que serão posicionadas sobre as vigas transversais - (crédito: Divulgação/DER-DF)

As obras do Viaduto de Planaltina, executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), já passaram da metade do tempo previsto para execução. Em uma das fases mais importantes, o serviço contempla intervenções no Km 22,6 da BR-020, no entroncamento com a DF-128. O investimento, feito pelo Governo do Distrito Federal (GDF) , é de aproximadamente R$ 46 milhões.

Atualmente, os trabalhos estão concentrados no lançamento das vigas longarinas. Com o uso de guindastes de grande porte, essas estruturas de concreto são içadas e posicionadas sobre as vigas transversais, responsáveis por ligar os pilares já concluídos. Essa etapa, lembra o DER-DF é fundamental para o avanço da superestrutura.

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De forma simples, o processo pode ser comparado à montagem de um “lego”, em que as peças são encaixadas e conectadas para formar a base da estrutura. Na sequência, após a instalação de 100 vigas longarinas — cerca de 20 por vão —, será feita a ligação entre essas estruturas por meio de vigas transversinas.

Após essa fase de montagem e amarração, será iniciada a execução do tabuleiro, por onde os veículos vão trafegar. Paralelamente, as equipes atuam nos serviços de terraplenagem e no aterro das cabeceiras, preparando o terreno para os acessos e a integração com o sistema viário existente.

Com a evolução das etapas estruturais, o Viaduto de Planaltina ganha forma e cresce como referência de uma das principais intervenções de mobilidade urbana em andamento no DF.

*Com informações do DER-DF