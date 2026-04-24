"BRB será menor antes de retomar crescimento", diz presidente do banco

Apesar da redução momentânea, o presidente destacou que o papel estratégico do banco será mantido - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson de Souza, afirmou ao Correio que a instituição deve diminuir antes de retomar a expansão, com foco em controle e sustentabilidade financeira. “O BRB será menor, nesse primeiro momento, para recomeçar um crescimento gradativo, com compliance, dentro da capacidade instalada, além de crescer com margem de rentabilidade compatível com uma instituição financeira”, afirmou.

Apesar da redução momentânea, o presidente destacou que o papel estratégico do banco será mantido. “O BRB também continuará sendo o grande agente de desenvolvimento de Brasília e região”, disse.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Banco do povo

Nelson de Souza ressaltou, na quarta-feira (22/4), durante o CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília —, a solidez do banco e afastou qualquer risco de colapso da instituição. “O BRB continuará sendo a empresa ícone do povo de Brasília e este banco não irá quebrar. Quem estiver apostando ou reservando seus recursos para comprar o BRB, isso não vai acontecer, porque ele vai continuar servindo ao povo de Brasília e região”, afirmou.

Ele contou que decidiu assumir o comando da instituição motivado pela equipe de funcionários. “Quero dizer, mais uma vez, uma coisa que me trouxe a esse banco, primeiro acreditar na equipe que lá está, é trabalhadora e são pessoas que entregam e que são responsáveis”, declarou.