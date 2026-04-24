DER-DF convoca proprietários a retirar veículos apreendidos

Para recuperar o veículo, o proprietário deve apresentar a quitação de todos os débitos obrigatórios - (crédito: Marcelo Casal/Agência Brasil)

Proprietários de veículos apreendidos têm 10 dias corridos para regularizar e recuperar os carros. A convocação foi publicada nesta sexta-feira (24/4), no Edital de Notificação de Retirada de Veículos, publicado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), e inclui fiduciários, arrendatários e instituições credoras.

Devem ser recuperados automóveis, motocicletas e outros veículos recolhidos em operações de trânsito. A convocação vale para todos os bens listados no anexo único do edital, atualmente armazenados no pátio da Concessionária do DER-DF e da Via Brasília Segura, localizado em Samambaia.

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Para recuperar o veículo, o proprietário deve apresentar a quitação de todos os débitos obrigatórios, como IPVA, multas, taxa de licenciamento e seguro DPVAT, além de outros encargos legais. Também é possível efetuar a retirada mediante autorização judicial.

Caso não haja manifestação dentro do período estabelecido, os veículos serão automaticamente incluídos na próxima lista pública referente ao 5º leilão de 2026.