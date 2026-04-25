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CRIME

Ladrão que roubou pacotes da Shopee e carro de entregador é preso pela PCDF

Crime ocorreu no Sol Nascente, em fevereiro, e a prisão foi realizada na sexta-feira (24/4). Autor estava foragido do sistema prisional à época do crime e foi localizado com ajuda de câmeras de segurança

O caso será investigado pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri). - (crédito: PCDF/Divulgação)
O caso será investigado pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri). - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um criminoso que roubou 79 pacotes de compras da Shopee e um veículo HB20 foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). A vítima era um entregador, que teve subtraído o veículo que usava para fazer as entregas dos pacotes aos compradores, que adquiriram os itens on-line. A investigação foi conduzida pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (CORPATRI/DRF). A polícia também constatou que o autor estava foragido do sistema prisional quando cometeu o crime. 

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O roubo ocorreu em 26 de fevereiro deste ano e a prisão foi realizada na última sexta-feira (24/4). Segundo informações divulgadas pela PCDF, o criminoso portava uma pistola .40, que usou para render a vítima quando estava a caminho da entrega dos pacotes de compras.

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A identificação do autor foi feita por meio da confirmação por parte da vítima e também de força técnica pelo Laudo Pericial de Exame Prosopográfico, uma perícia que comparou as características do criminoso com imagens de câmeras de segurança. O investigado foi indiciado pelo crime de roubo circunstanciado mediante emprego de arma de fogo.

 

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 25/04/2026 21:48
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