Criança morre após ser atropelada em Santa Maria

Uma criança, do sexo feminino, de idade não divulgada, morreu após ser atropelada na QC 01, Conjunto N, em frente à Administração Regional de Santa Maria, na manhã deste sábado (25/4). O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado. Ao chegar ao local, encontrou a menina no chão. De acordo com a Polícia Civil, o motorista fugiu do local sem prestar socorro e apresentou-se minutos depois à 33ª Delegacia (Santa Maria).
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Os primeiros socorros foram iniciados por uma ambulância do Hospital Regional do Gama (HRG) e uma unidade de suporte avançado, que passavam pelo local no momento do acidente. Com a chegada dos militares, foi feita a avaliação inicial e constatou-se que a criança estava em parada cardiorrespiratória (PCR).
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Segundo o CBMDF, foram realizados protocolos de reanimação durante todo o trajeto até o Hospital Regional de Santa Maria.
O local ficou aos cuidados da Polícia Militar (PMDF) e do Detran-DF, responsável pela ocorrência.
Na 33ª DP, o motorista passou pelo teste do bafômetro e não havia álcool no organismo dele. Não informações sobre a dinâmica do sinistro.