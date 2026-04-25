Tentativa de feminicídio: Homem agride ex com pedradas na cabeça e é preso

Um homem, de 39 anos, foi preso por tentativa de feminicídio após agredir a ex-companheira com pedradas na cabeça, além de ameaçá-la de morte. A vítima, 46, conseguiu buscar socorro e recebeu atendimento médico em uma unidade de saúde, onde as equipes da Polícia Militar (PMDF) foram acionadas. O caso ocorreu em um condomínio residencial, na região de Água Quente, na última quarta-feira (22/4).

Durante o atendimento médico da vítima, os militares coletaram as informações sobre o agressor, que conta com histórico de envolvimento em crimes como ameaça, porte ilegal de arma e violação de domicílio, e iniciaram o patrulhamento na região em busca do autor, que fugiu após o crime.

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O homem, então, tentou entrar em contato com a vítima e, com o apoio da PMDF, foi feito o acompanhamento estratégico da mulher até um ponto combinado, com posicionamento tático da equipe para garantir a segurança da mesma. No local, o autor foi localizado em sua casa e, ao perceber a presença da polícia, apresentou resistência às ordens legais, sendo contido. Na revista policial, foi encontrada uma faca com o homem.

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Ambos foram levados à 27ª Delegacia (Recanto das Emas) para os procedimentos cabíveis. A ocorrência foi registrada como tentativa de feminicídio, ameaça e resistência com base na Lei Maria da Penha. A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer o exame de corpo de delito para identificar os ferimentos e, depois, conduzida pela equipe policial para sua casa.

Veja abaixo como e onde pedir ajuda no DF, em caso de violência doméstica

Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

WhatsApp: (61) 98626-1197

Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br WhatsApp: (61) 98626-1197 Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.

Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673

E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul. Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673 E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia.

Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia

Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438