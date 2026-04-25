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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Tentativa de feminicídio: Homem agride ex com pedradas na cabeça e é preso

O agressor fugiu, mas tentou contato com a vítima que, com ajuda da PMDF, o encontrou e efetuou a prisão. A ocorrência foi registrada como tentativa de feminicídio, ameaça e resistência

Caso está sendo investigado pela 27ª DP - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Caso está sendo investigado pela 27ª DP - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um homem, de 39 anos, foi preso por tentativa de feminicídio após agredir a ex-companheira com pedradas na cabeça, além de ameaçá-la de morte. A vítima, 46, conseguiu buscar socorro e recebeu atendimento médico em uma unidade de saúde, onde as equipes da Polícia Militar (PMDF) foram acionadas. O caso ocorreu em um condomínio residencial, na região de Água Quente, na última quarta-feira (22/4).

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Durante o atendimento médico da vítima, os militares coletaram as informações sobre o agressor, que conta com histórico de envolvimento em crimes como ameaça, porte ilegal de arma e violação de domicílio, e iniciaram o patrulhamento na região em busca do autor, que fugiu após o crime. 

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O homem, então, tentou entrar em contato com a vítima e, com o apoio da PMDF, foi feito o acompanhamento estratégico da mulher até um ponto combinado, com posicionamento tático da equipe para garantir a segurança da mesma. No local, o autor foi localizado em sua casa e, ao perceber a presença da polícia, apresentou resistência às ordens legais, sendo contido. Na revista policial, foi encontrada uma faca com o homem. 

Ambos foram levados à 27ª Delegacia (Recanto das Emas) para os procedimentos cabíveis. A ocorrência foi registrada como tentativa de feminicídio, ameaça e resistência com base na Lei Maria da Penha. A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer o exame de corpo de delito para identificar os ferimentos e, depois, conduzida pela equipe policial para sua casa. 

Veja abaixo como e onde pedir ajuda no DF, em caso de violência doméstica

  • Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.
  • Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).
    E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br
    WhatsApp: (61) 98626-1197
    Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher
  • Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.
  • Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.
  • Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.
    Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.
    Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673
    E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br
  • Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia.
    Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia
    Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 25/04/2026 14:17 / atualizado em 25/04/2026 15:12
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