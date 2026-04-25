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Incêndio

Incêndio destrói cozinha e teto de pizzaria em Taguatinga

Chamas atingiram outras dependências do estabelecimento. Corpo de Bombeiros foi acionado neste sábado (25/4)

Chamas atingiram teto e cozinha da pizzaria - (crédito: Divulgação/ CBMDF)
Chamas atingiram teto e cozinha da pizzaria - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Uma pizzaria pegou fogo na tarde deste sábado (25/4), na região da Colônica Agrícola Samambaia, em Taguatinga. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), havia uma grande concentração de chamas e fumaça no estabelecimento quando as equipes de socorro chegaram no local da ocorrência. 

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De imediato, foram estabelecidas linhas de mangueiras para o combate direto, com o objetivo de controlar e extinguir o fogo, além de evitar a propagação para as estruturas mais próximas da pizzaria. O incêndio atingiu o teto, a cozinha e outras dependências do imóvel. Simultaneamente, outra equipe realizou a evacuação do prédio, conduzindo os ocupantes para uma área segura. Segundo o CBMDF, ninguém ficou ferido. 

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Após o controle das chamas, os militares realizaram a ventilação mecânica para dispersão da fumaça e o rescaldo para evitar a reignição. A perícia de incêndio do CBMDF foi acionada para determinar as causas do incidente. O local ficou sob os cuidados da proprietária do estabelecimento. 

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 25/04/2026 14:54
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