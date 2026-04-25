Incêndio destrói cozinha e teto de pizzaria em Taguatinga

Uma pizzaria pegou fogo na tarde deste sábado (25/4), na região da Colônica Agrícola Samambaia, em Taguatinga. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), havia uma grande concentração de chamas e fumaça no estabelecimento quando as equipes de socorro chegaram no local da ocorrência.

De imediato, foram estabelecidas linhas de mangueiras para o combate direto, com o objetivo de controlar e extinguir o fogo, além de evitar a propagação para as estruturas mais próximas da pizzaria. O incêndio atingiu o teto, a cozinha e outras dependências do imóvel. Simultaneamente, outra equipe realizou a evacuação do prédio, conduzindo os ocupantes para uma área segura. Segundo o CBMDF, ninguém ficou ferido.



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Após o controle das chamas, os militares realizaram a ventilação mecânica para dispersão da fumaça e o rescaldo para evitar a reignição. A perícia de incêndio do CBMDF foi acionada para determinar as causas do incidente. O local ficou sob os cuidados da proprietária do estabelecimento.