PMDF intercepta tráfico de animais e salva mais de 300 pássaros

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ao tentar transportar 321 pássaros silvestres do DF para a Bahia. A operação foi realizada por meio do Tático Operacional Rodoviário (TOR), que abordou o condutor, revistou o interior do veículo e constatou a presença dos animais, confinados no porta-malas. Entre as aves, havia 315 canários-da-terra e seis trinca-ferros. A carga com os animais foi avaliada em R$ 40 mil.

A prisão foi realizada no sábado (25/4) à noite. O homem responderá pelos crimes de tráfico de animais e maus-tratos, devido às condições degradantes de transporte que colocavam em risco a vida das aves.

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