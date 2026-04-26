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CRIME

PMDF intercepta tráfico de animais e salva mais de 300 pássaros

Um veículo que ia com 321 pássaros do Distrito Federal para a Bahia foi interceptado pela Polícia Militar. O condutor foi preso e os pássaros, resgatados

Polícia Militar do DF intercepta tráfico internacional de pássaros - (crédito: PMDF)
Polícia Militar do DF intercepta tráfico internacional de pássaros - (crédito: PMDF)

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ao tentar transportar 321 pássaros silvestres do DF para a Bahia. A operação foi realizada por meio do Tático Operacional Rodoviário (TOR), que abordou o condutor, revistou o interior do veículo e constatou a presença dos animais, confinados no porta-malas. Entre as aves, havia 315 canários-da-terra e seis trinca-ferros. A carga com os animais foi avaliada em R$ 40 mil. 

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A prisão foi realizada no sábado (25/4) à noite. O homem responderá pelos crimes de tráfico de animais e maus-tratos, devido às condições degradantes de transporte que colocavam em risco a vida das aves.

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 26/04/2026 19:31
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