Homem é preso após ameaçar a ex-mulher e seis crianças com uma faca

Homem é preso após ameaçar a ex e seus seis filhos de morte com armado com uma faca - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso após ameaçar ex-mulher e seis crianças com uma faca, na madrugada deste domingo (26/4), na QNP 34, em Ceilândia. Segundo a Polícia Militar (PMDF), o agressor fez ameaças de morte, chegando a golpear o portão da casa para intimidar a família. As crinças ficaram em estado de choque.

Ao notar a chegada dos militares, o homem buscou refúgio no prédio onde morava, em frente ao endereço da vítima, onde bloqueou o acesso ao apartamento, e, segundo a PMDF, afirmou que quem entrasse no local seria morto.

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Na tentativa de resolver a situação de forma pacífica, especialistas em negociação da PMDF realizaram diversas tentativas de contato verbal com o indivíduo. No entanto, o homem não respondeu. Com isso, os militares informaram que o Gerente da Crise autorizou a intervenção do Batalhão de Operações Policiais (BOPE).

Para acessar o interior da residência, os policiais precisaram romper o bloqueio da porta. Dentro do imóvel, o autor demonstrou extrema violência e falta de cooperação, tentando alcançar uma faca para atingir os militares. Para neutralizar a ameaça e garantir a segurança de todos, a PMDF informou que foi necessária a aplicação técnica de instrumentos de menor potencial ofensivo, como balas de borracha e taser de eletrochoque.

Após a contenção, o agressor recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros (CBMDF) e foi encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) para as providências cabíveis.

Veja abaixo como e onde pedir ajuda no DF, em caso de violência doméstica

Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

WhatsApp: (61) 98626-1197

Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br WhatsApp: (61) 98626-1197 Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.

Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673

E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul. Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673 E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia.

Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia

Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438