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BALEADOS

Confusão em distribuidora de bebidas termina com quatro pessoas baleadas

Episódio teve início após homem ser atingido por disparos no peito e na perna feitos por suspeito ainda não identificado. Mesmo ferido, o homem baleado reagiu e disparou contra a multidão, atingindo outras três pessoas

Caso está sendo investigado pela 27ª DP - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Caso está sendo investigado pela 27ª DP - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Quatro pessoas ficaram feridas após um tiroteio em uma distribuidora de bebidas na região de Água Quente, próximo ao Recanto das Emas, na madrugada deste domingo (26/4). Segundo informações colhidas pela Polícia Militar (PMDF), a confusão começou dentro do estabelecimento e terminou com disparos em meio a uma multidão. 

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De acordo com a corporação, quando a equipe chegou ao local, encontrou uma grande aglomeração de pessoas, que precisou ser dispersada. Durante o trabalho, a equipe recebeu a informação de que quatro vítimas baleadas haviam dado entrada no hospital de Santo Antônio do Descoberto (GO).

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Segundo relatos das vítimas, o episódio teve início quando um homem foi atingido por disparos no peito e na perna feitos por um suspeito ainda não identificado, que fugiu logo após o ataque. Mesmo ferido, o homem baleado reagiu, sacou um revólver e efetuou disparos contra a multidão, atingindo outros dois homens e uma mulher, todos adultos. 

Devido à gravidade dos ferimentos, o homem que reagiu foi transferido para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). O estado das demais vítimas ainda não foi divulgado.

O autor dos primeiros disparos não havia sido localizado até a última atualização desta matéria. A ocorrência foi registrada na 27ª Delegacia (Recanto das Emas), e o caso segue sob investigação da Polícia Civil (PCDF).

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 26/04/2026 15:56
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