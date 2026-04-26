Confusão em distribuidora de bebidas termina com quatro pessoas baleadas

Quatro pessoas ficaram feridas após um tiroteio em uma distribuidora de bebidas na região de Água Quente, próximo ao Recanto das Emas, na madrugada deste domingo (26/4). Segundo informações colhidas pela Polícia Militar (PMDF), a confusão começou dentro do estabelecimento e terminou com disparos em meio a uma multidão.

De acordo com a corporação, quando a equipe chegou ao local, encontrou uma grande aglomeração de pessoas, que precisou ser dispersada. Durante o trabalho, a equipe recebeu a informação de que quatro vítimas baleadas haviam dado entrada no hospital de Santo Antônio do Descoberto (GO).

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Segundo relatos das vítimas, o episódio teve início quando um homem foi atingido por disparos no peito e na perna feitos por um suspeito ainda não identificado, que fugiu logo após o ataque. Mesmo ferido, o homem baleado reagiu, sacou um revólver e efetuou disparos contra a multidão, atingindo outros dois homens e uma mulher, todos adultos.

Devido à gravidade dos ferimentos, o homem que reagiu foi transferido para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). O estado das demais vítimas ainda não foi divulgado.

O autor dos primeiros disparos não havia sido localizado até a última atualização desta matéria. A ocorrência foi registrada na 27ª Delegacia (Recanto das Emas), e o caso segue sob investigação da Polícia Civil (PCDF).