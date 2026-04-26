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TRAGÉDIA

Mulher morre após sofrer parada cardiorrespiratória no Sudoeste

O Corpo de Bombeiros foi acionado e mobilizou duas viaturas além do resgate aéreo. Após a confirmação do óbito, a Polícia Civil foi acionada para tomar as providências cabíveis

O Corpo de Bombeiros foi acionado e mobilizou duas viaturas além do resgate aéreo - (crédito: Agência Brasília)
O Corpo de Bombeiros foi acionado e mobilizou duas viaturas além do resgate aéreo - (crédito: Agência Brasília)

Uma mulher, de idade não informada, morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória dentro de casa na manhã deste domingo (26/4), na SQSW 102, do Sudoeste. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e mobilizou duas viaturas além do resgate aéreo. 

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De acordo com os militares, no local, a mulher se encontrava caída no chão em parada cardíaca. Com apoio de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os socorristas iniciaram as manoras de reanimação cardiopulmonares. Apesar dos eforços das equipes, o quadro não foi revertido, e a mulher teve o óbito declarado no local. 

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Não há informações sobre as circuntâncias que antecederam a morte da mulher. A Polícia Civil (PCDF) foi acionada para as providências cabíveis. 

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 26/04/2026 13:27
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