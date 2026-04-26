Mulher morre após sofrer parada cardiorrespiratória no Sudoeste

O Corpo de Bombeiros foi acionado e mobilizou duas viaturas além do resgate aéreo - (crédito: Agência Brasília)

Uma mulher, de idade não informada, morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória dentro de casa na manhã deste domingo (26/4), na SQSW 102, do Sudoeste. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e mobilizou duas viaturas além do resgate aéreo.

De acordo com os militares, no local, a mulher se encontrava caída no chão em parada cardíaca. Com apoio de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os socorristas iniciaram as manoras de reanimação cardiopulmonares. Apesar dos eforços das equipes, o quadro não foi revertido, e a mulher teve o óbito declarado no local.

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Não há informações sobre as circuntâncias que antecederam a morte da mulher. A Polícia Civil (PCDF) foi acionada para as providências cabíveis.