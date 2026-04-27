Homem atira contra policiais, foge por telhado e morre baleado

Um homem, de 54 anos, morreu após um confronto com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma equipe do 11º Batalhão foi acionada, após a denúncia de que o motorista de um veículo prata havia efetuado disparos de arma de fogo na QR 107, em Samambaia. Ele possuía antecedentes por roubo e porte ilegal de arma de fogo no Distrito Federal, além de inquéritos em aberto nos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte

Os policiais localizaram o carro estacionado no Conjunto 6, neste domingo (26/4), por volta das 22h, onde encontraram um homem no interior do automóvel. Quando questionado, ele afirmou desconhecer a origem dos disparos, mas os policiais identificaram cápsulas de munição no veículo.

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O suspeito tentou fugir pelos telhados das casas vizinhas. As equipes realizaram o cerco, momento em que o homem passou a atirar contra os militares. Diante da agressão, os policiais revidaram os ataques. Após o confronto, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e constatou o óbito no local.

De acordo com a polícia, o homem possuía antecedentes por roubo e porte ilegal de arma de fogo no Distrito Federal, além de inquéritos em aberto nos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte.

Durante a ocorrência, foi apreendida uma pistola calibre .380 utilizada pelo atirador. A área foi isolada para perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), e o caso registrado na 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia).