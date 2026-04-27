Agências do trabalhador oferecem 713 vagas no DF; salários chegam a R$ 2,5 mil

Mais de 700 vagas de emprego estão abertas nas agências do trabalhador do DF nesta segunda (26/4) - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As agências do trabalhador iniciam a semana, nesta segunda-feira (27/4), com 713 vagas disponíveis para quem procura um emprego. As oportunidades contemplam candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência. A oportunidade com maior remuneração é o de tosador, no Guará II, com uma vaga e salário de R$ 2,5 mil. Os interessados precisam ter ensino médio completo e experiência prévia na função.

O cargo de açougueiro, sem local de trabalho fixo, se destaca pela quantidade de vagas disponíveis, 40. É preciso ter ensino fundamental completo, mas não há exigência de experiência. O salário é de R$ 1,7 mil.

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Para participar dos processos seletivos, é preciso cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, uma vez que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

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Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das Agências do Trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).