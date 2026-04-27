Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio chega a R$ 115 milhões

É possível comprar 29 casas no Lago Sul com o prêmio total - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo)

O tão esperado concurso 3.000 da Mega-Sena não teve ganhador da faixa principal e o prêmio acumulou novamente e chegou a marca de R$ 115 milhões. As seis dezenas sorteadas no evento deste sábado (25/4) foram: 22, 23, 36, 40, 52 e 60. Para os apostadores da capital que desejam testar a sorte, o próximo sorteio será realizado na terça-feira (28).

A modalidade da quina teve 65 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 64.627,76. A quadra registrou 5.255 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 1.317,67.

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Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

