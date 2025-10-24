Prêmio da Mega-Sena acumula mais uma vez e chega a R$ 95 milhões

Os apostadores do Distrito Federal que sonham em ganhar na Mega-Sena ocuparam casas lotéricas e bancas da cidade para testar a fé em busca da bolada. O concurso 2.931, realizado nesta quinta-feira (23/10), não teve ganhador da faixa principal. As seis dezenas sorteadas no evento foram: 04, 19, 23, 36, 47 e 52. O próximo sorteio será realizado neste sábado (25/10), e o prêmio está acumulado em R$ 95 milhões.

A modalidade da quina teve 138 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 22.307,65. A quadra registrou 6.897 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 735,73.

Sonhos

Entre os apostadores, o clima é de esperança. Dionísio Amaral, de 76 anos, aposentado, foi um dos que entrou na fila com o pensamento positivo. “Eu já acertei duas quadras, mas agora vai. Se eu ganhar, quero ajudar minha família, é meu sonho. Quero dar segurança pra eles e investir com calma”, contou.

Ele relembrou que já teve sorte em outras apostas no passado e guarda até hoje o bilhete premiado da antiga loteria esportiva. “Ganhei uma vez na zebra do Flamengo, quando jogou com o Paysandu. O pessoal ria, mas eu acreditei e deu certo”, recordou bem-humorado.

Outro concorrente ao prêmio, Solon Antônio de Souza, 75, aposentado disse que joga com moderação, mas não perde a fé. “Na Mega é difícil acertar os seis números. Mas já ganhei prêmios menores, mas nunca parei de tentar, porque a esperança não pode morrer”, contou.

Caso vença, ele contou que tem destino certo para o dinheiro. “Vou pagar umas contas e comprar umas terrinhas lá no sul da Bahia. Quero ter uma fazenda cheia de frutas e bichos pra eu cuidar. Eu gosto de investir, gosto de trabalhar”, declarou.

Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.