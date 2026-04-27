Calor e baixa umidade marca o clima no Distrito Federal nesta segunda - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Distrito Federal inicia a semana sob influência do período de estiagem, com temperaturas amenas pela manhã e clima mais seco ao longo da tarde. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta segunda-feira (27/4), a mínima registrada em Brasília foi de 17,2 °C, enquanto a máxima deve variar entre 26 °C e 27 °C. Considerando todo o DF, os termômetros marcaram mínima de 16,5 °C, com previsão de até 30 °C nas horas mais quentes do dia.

De acordo com a meteorologista do Inmet, Ana Luíza Wilke, a umidade relativa do ar apresenta queda significativa, especialmente no período da tarde. Na capital, os índices devem atingir cerca de 40%, enquanto no restante do Distrito Federal podem chegar a 35%, números típicos da transição para a estação seca. “Essas condições são típicas dessa estação”, afirmou.

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A previsão indica ausência de chuvas nesta segunda, com céu apresentando apenas variação de nebulosidade. Segundo a especialista, esse cenário reflete o comportamento climático comum desta época do ano na região Centro-Oeste. “Estamos entrando no período seco. A tendência é de diminuição gradual das chuvas”, explicou.

No entanto, ela ressaltou que ainda podem ocorrer pancadas isoladas ao longo das próximas semanas, embora cada vez mais raras.