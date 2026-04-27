Celina anuncia programa de saúde para atender a mais de 200 mil pessoas

Celina anuncia programa de saúde do DF que visa atender mais de 200 mil pessoas - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

A governadora Celina Leão (PP) anunciou o lançamento do que ela classificou como o maior programa de atendimento em saúde já realizado no Distrito Federal. A iniciativa será oficialmente apresentada na próxima quarta-feira (29/4), às 9h30, no Palácio do Buriti, com o objetivo de atender 200 mil pessoas e reduzir a fila de espera por serviços na rede pública. O comunicado foi feito durante agenda oficial de reinauguração do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Candangolândia, nesta segunda-feira (27/4).

Em discurso para a comunidade e autoridades presentes, a chefe do Executivo destacou que o programa deve alcançar a população que atualmente aguarda por atendimento. Segundo Celina Leão, a ação envolve uma força-tarefa para ampliar o acesso a consultas, exames e procedimentos considerados de baixa e média complexidade.

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A estratégia inclui o chamamento direto dos pacientes cadastrados, que serão contatados por telefone. “A gente tem feito um apelo para que todo mundo atualize o número que está cadastrado na Unidade Básica de Saúde, porque todas essas pessoas serão chamadas pelo telefone”, explicou.

A proposta faz parte de um conjunto de medidas voltadas à reorganização do sistema de saúde, que tem com foco a redução das filas e a ampliação da capacidade de atendimento. De acordo com a governadora, cerca de 150 mil atendimentos previstos no programa são voltados especificamente para consultas, exames e procedimentos mais simples, que atualmente concentram uma grande demanda reprimida.

Celina ainda ressaltou um projeto que será encaminhado à Câmara Legislativa, que permitirá a utilização complementar da rede privada para atender casos de menor complexidade. A medida busca dar maior agilidade ao fluxo de atendimentos e evitar o acúmulo de pacientes à espera de cirurgias eletivas. “A fila é tão grande que hoje a minha demanda de recursos humanos não consegue atender. Então precisamos de uma fórmula diferente para enfrentar isso”, disse.

A governadora também ressaltou que o programa será conduzido com transparência, permitindo que a população acompanhe o andamento dos atendimentos e a evolução das filas. “A área da assistência social e da saúde vão ser áreas que vão ser priorizadas. Nós estamos não só priorizando recursos, mas também priorizando ações”, declarou.