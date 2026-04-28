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PMDF repudia trend 'treinando caso ela diga não' e faz alerta

Vídeos que circulam nas redes sociais incitam a violência contra a mulher. Polícia Militar emitiu alerta

Vídeo foi compartilhado nas redes sociais - (crédito: PMDF/Divulgação)
Vídeo foi compartilhado nas redes sociais - (crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do DF (PMDF) produziu um vídeo em repúdio à trend que circula no TikTok com a frase “treinando caso ela diga não”. Os vídeos circulam nas redes sociais e incitam a violência contra a mulher.

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Geralmente, o autor simula um pedido de namoro ou casamento. Em caso de negativa, encena reações agressivas, que incluem socos ou até golpes de faca.

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Nas redes sociais, a PMDF posicionou-se contra a trend viral. “Esse tipo de brincadeira de agressão contra mulher não tem graça nenhuma. Mulher não é propriedade nossa. Não é resposta, não provocação. Sentimento de posse é o primeiro passo para o crime. Por meio do monitoramento 24 horas, do protocolo de intervenção rápida e do projeto Viva Flor, o GDF assegura que a lei ocorra dentro e fora de casa, dando prioridade ao atendimento a esse tipo de ocorrência”, alerta o policial.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 28/04/2026 10:48
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