MPDFT denuncia por latrocínio suspeitos de matar pastor italiano de 80 anos

O pastor Orazio Giuliani morava no DF há mais de uma década - (crédito: Material cedido ao Correio)

O Ministério Público do DF (MPDFT) denunciou os dois homens acusados de matar o pastor evangélico italiano Orazio Giuliani, de 80 anos, por latrocínio (roubo seguido de morte) e destruição de cadáver. O corpo do idoso foi encontrado em 14 de abril, na zona rural Aguilhada, perto da BR-251, em São Sebastião.

A Promotoria considerou como agravante a idade da vítima. Caso a Justiça acate a denúncia, os dois suspeitos — um deles identificado como Bruno Cruz de Araújo, 26, e outro de 38 anos — tornam-se réus.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo as investigações, Orazio Giuliani construía uma igreja na região quando foi cercado por dois homens. Um dos acusados trabalhava com o religioso na obra. O desaparecimento dele foi comunicado à polícia pelos familiares no fim da noite de 11 de abril.

Por meio de testemunhas, os investigadores rastrearam os últimos passos do pastor e descobriram que ele estava construindo uma igreja na região de Zumbi dos Palmares, quando foi vítima da armadilha. A dupla teria roubado o carro de Orazio. O veículo foi encontrado carbonizado próximo à localização do corpo.

Os dois acusados acumulam passagens na polícia, incluindo homicídio.

