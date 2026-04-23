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MPDFT denuncia por latrocínio suspeitos de matar pastor italiano de 80 anos

O corpo do idoso foi encontrado em 14 de abril na zona rural Aguilhada, perto da BR-251, em São Sebastião

O pastor Orazio Giuliani morava no DF há mais de uma década - (crédito: Material cedido ao Correio)
O pastor Orazio Giuliani morava no DF há mais de uma década - (crédito: Material cedido ao Correio)

O Ministério Público do DF (MPDFT) denunciou os dois homens acusados de matar o pastor evangélico italiano Orazio Giuliani, de 80 anos, por latrocínio (roubo seguido de morte) e destruição de cadáver. O corpo do idoso foi encontrado em 14 de abril, na zona rural Aguilhada, perto da BR-251, em São Sebastião.

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A Promotoria considerou como agravante a idade da vítima. Caso a Justiça acate a denúncia, os dois suspeitos — um deles identificado como Bruno Cruz de Araújo, 26, e outro de 38 anos — tornam-se réus.

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Segundo as investigações, Orazio Giuliani construía uma igreja na região quando foi cercado por dois homens. Um dos acusados trabalhava com o religioso na obra. O desaparecimento dele foi comunicado à polícia pelos familiares no fim da noite de 11 de abril.

Por meio de testemunhas, os investigadores rastrearam os últimos passos do pastor e descobriram que ele estava construindo uma igreja na região de Zumbi dos Palmares, quando foi vítima da armadilha. A dupla teria roubado o carro de Orazio. O veículo foi encontrado carbonizado próximo à localização do corpo.

Os dois acusados acumulam passagens na polícia, incluindo homicídio.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 23/04/2026 21:50
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