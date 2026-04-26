Mulher trans é assassinada e corpo encontrado dentro de casa, em Santa Maria

O corpo de uma mulher trans foi encontrado dentro de casa, no Condomínio Porto Rico, em Santa Maria. O caso é tratado como crime violento pela 33ª Delegacia de Polícia. A vítima foi identificada como Valesca. Segundo informações apuradas pelo Correio, a mulher estava sem dar notícia aos amigos e familiares.
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Um dos colegas resolveu ir até à casa dela, a chamou no portão, mas sem sucesso. Preocupado, ligou para a polícia. Os policiais arrombaram o portão e encontraram o corpo de Valesca com sinais de violência causados supostamente por arma branca.
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Até a última atualização dessa reportagem, ninguém havia sido preso. A PCDF investiga as circunstâncias do crime.