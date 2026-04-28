Após 7 anos, GDF muda logomarca de ipê

Após sete anos sendo utilizada a marca de ipê amarelo e o slogan “É tempo de ação”, o Governo do Distrito Federal (GDF) terá uma nova logomarca. A mudança marca uma atualização na identidade visual da atual gestão do Buriti comandada pela governadora Celina Leão (PP), que decidiu manter a referência ao ipê, um símbolo tradicional de Brasília, mas com uma nova coloração.

A nova logo, agora roxa, chega acompanhada do slogan "Coragem pra mudar. Propósito para mudar".

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Nova logomarca do Governo do Distrito Federal (GDF) (foto: GDF/Divulgação)

Em entrevista exclusiva ao Correio, Celina Leão declarou que a mudança nasce de um movimento natural de renovação. "O ipê continua sendo o nosso símbolo, profundamente ligado à identidade de Brasília, mas agora em uma nova expressão, o ipê roxo, que traduz um momento diferente, mais maduro, sensível e determinado. É uma forma de comunicar, com delicadeza e força, o tempo que estamos vivendo, de continuidade com evolução”, disse a governadora.

De acordo com a atual chefe do Executivo local, não haverá uma campanha publicitária tradicional para apresentar a nova marca. “A comunicação será feita de forma gradual e orgânica, como deve ser quando algo representa de verdade um novo momento. Mais do que uma campanha, queremos que as pessoas sintam essa mudança no dia a dia, nas entregas, no cuidado com a cidade e com as pessoas. A marca acompanha esse movimento, não o contrário”, ressaltou Celina.

Segundo a governadora, a nova identidade visual também vem acompanhada de um reposicionamento da gestão. “Simboliza um tempo de sensibilidade com firmeza. Um governo que escuta, acolhe e age. O ipê roxo floresce com beleza mesmo nos períodos mais secos, e isso diz muito sobre a nossa forma de governar: resiliência, equilíbrio e compromisso com resultados. É uma fase de ação com propósito, de cuidado com as pessoas e de construção de um Distrito Federal cada vez mais humano e eficiente”, concluiu.